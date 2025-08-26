Практика судов
В июле бизнес получил 567 кредитов на 2,2 млрд грн под госгарантии – Минфин

22:18, 26 августа 2025
Минфин рассказал, какие банки выдали больше всего кредитов и какие отрасли лидируют.
Министерство финансов Украины сообщило, что в июле в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса предприниматели получили 567 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн, обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе. Доля обязательств по основному долгу, гарантированных государством, составила более 1,2 млрд грн.

С начала внедрения инструмента государственных гарантий на портфельной основе в декабре 2020 года в Украине выдано 49 254 кредита на общую сумму 160,2 млрд грн. Из них 44 104 кредита на 149,7 млрд грн было предоставлено во время действия военного положения.

По состоянию на 1 августа 2025 года 28 банков-кредиторов обслуживают 23 318 кредитов на сумму 80,5 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями, составляют около 36,6 млрд грн, что соответствует 71% от общего лимита гарантий в размере 51,7 млрд грн.

Лидерами по количеству кредитов, выданных под государственные гарантии, являются следующие банки:

  • ПриватБанк – 15 475 кредитов на 23,6 млрд грн (65% от лимита гарантий, предоставленных банку);
  • Ощадбанк – 3 380 кредитов на 12,1 млрд грн (59% от лимита);
  • Укргазбанк – 1 014 кредитов на 10,5 млрд грн (71% от лимита);
  • ПУМБ – 722 кредита на 8,4 млрд грн (85% от лимита);
  • Укрэксимбанк – 529 кредитов на 8,3 млрд грн (85% от лимита).

Наибольший объем кредитов, обеспеченных государственными гарантиями, обслуживается в следующих регионах:

  • Киев – 2 787 кредитов на 10,8 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 1 974 кредита на 6,3 млрд грн;
  • Львовская область – 1 849 кредитов на 6,1 млрд грн;
  • Харьковская область – 904 кредита на 5,5 млрд грн;
  • Киевская область – 1 563 кредита на 5,1 млрд грн;
  • Одесская область – 1 491 кредит на 4,5 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов с государственными гарантиями получили:

  • сельское хозяйство – 4 825 кредитов на 29 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность – 4 665 кредитов на 22,7 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9 791 кредит на 20,7 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1 201 кредит на 2,6 млрд грн;
  • строительство – 747 кредитов на почти 1,9 млрд грн.

