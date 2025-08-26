В июле бизнес получил 567 кредитов на 2,2 млрд грн под госгарантии – Минфин

Министерство финансов Украины сообщило, что в июле в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса предприниматели получили 567 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн, обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе. Доля обязательств по основному долгу, гарантированных государством, составила более 1,2 млрд грн.
С начала внедрения инструмента государственных гарантий на портфельной основе в декабре 2020 года в Украине выдано 49 254 кредита на общую сумму 160,2 млрд грн. Из них 44 104 кредита на 149,7 млрд грн было предоставлено во время действия военного положения.
По состоянию на 1 августа 2025 года 28 банков-кредиторов обслуживают 23 318 кредитов на сумму 80,5 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями, составляют около 36,6 млрд грн, что соответствует 71% от общего лимита гарантий в размере 51,7 млрд грн.
Лидерами по количеству кредитов, выданных под государственные гарантии, являются следующие банки:
Наибольший объем кредитов, обеспеченных государственными гарантиями, обслуживается в следующих регионах:
По видам экономической деятельности больше всего кредитов с государственными гарантиями получили:
