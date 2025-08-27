Відпустка за сумісництвом — чи дорівнює вона відпустці за основним місцем роботи

Працівники, які працюють за сумісництвом, можуть брати щорічну відпустку одночасно з основною та такої ж тривалості, якщо подадуть відповідну заяву.

Федерація профспілок України надала роз’яснення щодо оформлення відпустки для працівників, які працюють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Йдеться про ситуацію, коли співробітник із грудня 2024 року працює за сумісництвом два дні на тиждень по дві години та планує взяти 14-денну відпустку за основним місцем роботи.

Ключові моменти:

Сумісництво — окремий трудовий договір. Тому робочий рік для відпустки за основним місцем роботи та за сумісництвом відліковується окремо. Відпустки оформлюються або різними наказами, або різними пунктами одного наказу (якщо сумісництво внутрішнє).

Право на відпустку після 6 місяців. Відповідно до Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР, сумісники мають право отримати щорічну відпустку повної тривалості вже після шести місяців безперервної роботи. Оскільки в прикладі працівник відпрацював цей термін, він може скористатися відпусткою повної тривалості.

Одночасність відпусток. Сумісники можуть брати відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи — це гарантує повноцінний відпочинок.

Тривалість відпустки. Працівник має право отримати як усю відпустку, так і лише частину (наприклад, 14 календарних днів), а решту використати пізніше. При цьому дотримується вимога про мінімальну безперервну частину відпустки тривалістю не менше 14 днів.

Стаж для відпустки. До стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується весь час фактичної роботи, навіть якщо вона здійснюється на умовах неповного робочого часу.

Таким чином, працівник-сумісник може оформити відпустку на місці роботи за сумісництвом такої ж тривалості, як і за основним місцем, за умови подання відповідної заяви.

