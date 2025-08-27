Практика судів
  1. В Україні

Відпустка за сумісництвом — чи дорівнює вона відпустці за основним місцем роботи

07:00, 27 серпня 2025
Працівники, які працюють за сумісництвом, можуть брати щорічну відпустку одночасно з основною та такої ж тривалості, якщо подадуть відповідну заяву.
Відпустка за сумісництвом — чи дорівнює вона відпустці за основним місцем роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація профспілок України надала роз’яснення щодо оформлення відпустки для працівників, які працюють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Йдеться про ситуацію, коли співробітник із грудня 2024 року працює за сумісництвом два дні на тиждень по дві години та планує взяти 14-денну відпустку за основним місцем роботи.

Ключові моменти:

Сумісництво — окремий трудовий договір. Тому робочий рік для відпустки за основним місцем роботи та за сумісництвом відліковується окремо. Відпустки оформлюються або різними наказами, або різними пунктами одного наказу (якщо сумісництво внутрішнє).

Право на відпустку після 6 місяців. Відповідно до Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР, сумісники мають право отримати щорічну відпустку повної тривалості вже після шести місяців безперервної роботи. Оскільки в прикладі працівник відпрацював цей термін, він може скористатися відпусткою повної тривалості.

Одночасність відпусток. Сумісники можуть брати відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи — це гарантує повноцінний відпочинок.

Тривалість відпустки. Працівник має право отримати як усю відпустку, так і лише частину (наприклад, 14 календарних днів), а решту використати пізніше. При цьому дотримується вимога про мінімальну безперервну частину відпустки тривалістю не менше 14 днів.

Стаж для відпустки. До стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується весь час фактичної роботи, навіть якщо вона здійснюється на умовах неповного робочого часу.

Таким чином, працівник-сумісник може оформити відпустку на місці роботи за сумісництвом такої ж тривалості, як і за основним місцем, за умови подання відповідної заяви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області