Отпуск по совместительству — равен ли он отпуску по основному месту работы

Работники, работающие по совместительству, могут брать ежегодный отпуск одновременно с основной и той же продолжительности, если подадут соответствующее заявление.

Федерация профсоюзов Украины предоставила разъяснение относительно оформления отпуска для работников, которые трудятся как по основному месту работы, так и по совместительству.

Речь идет о ситуации, когда сотрудник с декабря 2024 года работает по совместительству два дня в неделю по два часа и планирует взять 14-дневный отпуск по основному месту работы.

Ключевые моменты:

Совместительство — отдельный трудовой договор. Поэтому рабочий год для отпуска по основному месту работы и по совместительству исчисляется отдельно. Отпуска оформляются либо разными приказами, либо разными пунктами одного приказа (если совместительство внутреннее).

Право на отпуск после 6 месяцев. В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» № 504/96-ВР, совместители имеют право получить ежегодный отпуск полной продолжительности уже после шести месяцев непрерывной работы. Так как в примере работник отработал этот срок, он может воспользоваться отпуском полной продолжительности.

Одновременность отпусков. Совместители могут брать отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы — это гарантирует полноценный отдых.

Продолжительность отпуска. Работник имеет право получить как весь отпуск, так и только часть (например, 14 календарных дней), а оставшиеся дни использовать позже. При этом соблюдается требование о минимальной непрерывной части отпуска продолжительностью не менее 14 дней.

Стаж для отпуска. В стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитывается все время фактической работы, даже если она выполняется на условиях неполного рабочего времени.

Таким образом, работник-совместитель может оформить отпуск по месту работы по совместительству такой же продолжительности, как и по основному месту, при условии подачи соответствующего заявления.

