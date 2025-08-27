Практика судов
  1. В Украине

Отпуск по совместительству — равен ли он отпуску по основному месту работы

07:00, 27 августа 2025
Работники, работающие по совместительству, могут брать ежегодный отпуск одновременно с основной и той же продолжительности, если подадут соответствующее заявление.
Отпуск по совместительству — равен ли он отпуску по основному месту работы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов Украины предоставила разъяснение относительно оформления отпуска для работников, которые трудятся как по основному месту работы, так и по совместительству.

Речь идет о ситуации, когда сотрудник с декабря 2024 года работает по совместительству два дня в неделю по два часа и планирует взять 14-дневный отпуск по основному месту работы.

Ключевые моменты:

Совместительство — отдельный трудовой договор. Поэтому рабочий год для отпуска по основному месту работы и по совместительству исчисляется отдельно. Отпуска оформляются либо разными приказами, либо разными пунктами одного приказа (если совместительство внутреннее).

Право на отпуск после 6 месяцев. В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» № 504/96-ВР, совместители имеют право получить ежегодный отпуск полной продолжительности уже после шести месяцев непрерывной работы. Так как в примере работник отработал этот срок, он может воспользоваться отпуском полной продолжительности.

Одновременность отпусков. Совместители могут брать отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы — это гарантирует полноценный отдых.

Продолжительность отпуска. Работник имеет право получить как весь отпуск, так и только часть (например, 14 календарных дней), а оставшиеся дни использовать позже. При этом соблюдается требование о минимальной непрерывной части отпуска продолжительностью не менее 14 дней.

Стаж для отпуска. В стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитывается все время фактической работы, даже если она выполняется на условиях неполного рабочего времени.

Таким образом, работник-совместитель может оформить отпуск по месту работы по совместительству такой же продолжительности, как и по основному месту, при условии подачи соответствующего заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к водителю сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что водитель признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області