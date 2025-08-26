еНотаріат та витяг про несудимість для українців з апостилем: Федоров анонсував нові послуги

Михайло Федоров заявив про введення цифрового е-нотаріату та спрощення для українців, які потребують проставлення апостиля на витяг про несудимість.

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив шість нових сервісів, які найближчим часом з’являться у «Дії» та, за його словами, «змінять життя кожного українця».

«Зручна цифрова держава — це можливість отримати послугу чи консультацію під певну життєву ситуацію без візитів у держустанови та витраченого часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які знищують бюрократію, черги та корупцію», — наголосив міністр.

Серед ключових нововведень:

АІ-асистент на порталі Дія — перший у світі національний штучний інтелект, який надаватиме державні послуги. Першим доступним сервісом стане довідка про доходи, а згодом — консультації та інші послуги у форматі живого чату.

е-Нотаріат — можливість отримувати нотаріальні послуги онлайн як в Україні, так і за кордоном.

е-Акциз — перехід від паперової акцизної марки на алкоголь і тютюн до електронної. Це дозволить скоротити втрати бюджету й забезпечить громадянам можливість перевіряти легальність продукції через «Дію».

Шлях пораненого — комплексний онлайн-сервіс для військових, ветеранів та їхніх родин. Усі процеси взаємодії з державними органами відбуватимуться автоматично, без черг і збору документів.

Базова соціальна допомога — пілотний сервіс, який об’єднає всі соціальні виплати в одну комплексну послугу. Подання заявок відбуватиметься через «Дію» без паперової бюрократії.

Витяг про несудимість з апостилем — документ можна буде замовити онлайн із доставкою. Сьогодні його видають лише за однією адресою в Києві.

