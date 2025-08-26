Практика судов
еНотариат и справка о несудимости для украинцев с апостилем: Федоров анонсировал новые услуги

19:03, 26 августа 2025
Михаил Федоров заявил о введении цифрового е-нотариата и упрощении для украинцев, которым необходимо проставление апостиля на справку о несудимости.
еНотариат и справка о несудимости для украинцев с апостилем: Федоров анонсировал новые услуги
Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил шесть новых сервисов, которые в ближайшее время появятся в «Дии» и, по его словам, «изменят жизнь каждого украинца».

«Удобное цифровое государство — это возможность получить услугу или консультацию под определенную жизненную ситуацию без визитов в госучреждения и потраченного времени в очередях. Каждую неделю мы запускаем новые сервисы, которые уничтожают бюрократию, очереди и коррупцию», — подчеркнул министр.

Среди ключевых нововведений:

АІ-ассистент на портале «Дия» — первый в мире национальный искусственный интеллект, который будет предоставлять государственные услуги. Первой доступной услугой станет справка о доходах, а затем — консультации и другие услуги в формате живого чата.

е-Нотариат — возможность получать нотариальные услуги онлайн как в Украине, так и за рубежом.

е-Акциз — переход от бумажной акцизной марки на алкоголь и табак к электронной. Это позволит сократить потери бюджета и обеспечит гражданам возможность проверять легальность продукции через «Дию».

Путь раненого — комплексный онлайн-сервис для военных, ветеранов и их семей. Все процессы взаимодействия с госорганами будут происходить автоматически, без очередей и сбора документов.

Базовая социальная помощь — пилотный сервис, который объединит все социальные выплаты в одну комплексную услугу. Подача заявок будет происходить через «Дию» без бумажной бюрократии.

Справка о несудимости с апостилем — документ можно будет заказать онлайн с доставкой. Сегодня его выдают только по одному адресу в Киеве.

