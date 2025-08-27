Практика судів
На Набережному шосе у Києві обмежили рух через аварію на водопроводі

14:48, 27 серпня 2025
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно добу.
На Набережному шосе у Києві обмежили рух через аварію на водопроводі
Аварійна бригада ПрАТ «АК «Київводоканал» усуває пошкодження водопровідної мережі на Набережному шосе поблизу станції метро «Дніпро».

І, як вказують у КМДА, у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежено рух транспорту: перекрито першу смугу в обох напрямках на відрізку від мосту імені Патона до мосту Метро.

Для виконання аварійно-відновлювальних робіт тимчасово зупинено подачу води ділянкою трубопроводу. Водночас у «Київводоканалі» запевнили, що водопостачання споживачам не відключатимуть.

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть одну добу.

