На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за аварии на водопроводе

Ремонтные работы продлятся ориентировочно сутки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аварийная бригада ПрАТ «АК «Киевводоканал» устраняет повреждение водопроводной сети на Набережном шоссе возле станции метро «Днепр».

И, как указывают в КГГА, в связи с ремонтными работами частично ограничено движение транспорта: перекрыта первая полоса в обоих направлениях на участке от моста имени Патона до моста Метро.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ временно остановлена подача воды участком трубопровода. В то же время в «Киевводоканале» заверили, что водоснабжение потребителям отключать не будут.

Ориентировочно ремонтные работы продлятся одни сутки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.