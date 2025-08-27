Практика судов
На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за аварии на водопроводе

14:48, 27 августа 2025
Ремонтные работы продлятся ориентировочно сутки.
Аварийная бригада ПрАТ «АК «Киевводоканал» устраняет повреждение водопроводной сети на Набережном шоссе возле станции метро «Днепр».

И, как указывают в КГГА, в связи с ремонтными работами частично ограничено движение транспорта: перекрыта первая полоса в обоих направлениях на участке от моста имени Патона до моста Метро.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ временно остановлена подача воды участком трубопровода. В то же время в «Киевводоканале» заверили, что водоснабжение потребителям отключать не будут.

Ориентировочно ремонтные работы продлятся одни сутки.

Киев КГГА

