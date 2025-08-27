Торгував інформацією з закритих баз даних — на Франківщині судитимуть посадовця правоохоронного органу

Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

На Івано-Франківщині судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з державних баз даних. Про це повідомляє ДБР.

Слідчі з'ясували, що посадовець, користуючись службовими повноваженнями, за грошову винагороду здійснював перевірку конфіденційної інформації — зокрема, щодо наявності осіб у розшуку, заборон на виїзд за кордон та інших обмежень.

Для доступу до державних реєстрів він використовував персональний електронний ключ.

Від лютого 2025 року він незаконно надав відомості щонайменше про 43 особи, отримавши за це приблизно 2 тисячі доларів США.

У травні 2025 року його затримали співробітники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Державної прикордонної служби.

Посадовцю інкримінують отримання неправомірної вигоди та незаконний обіг інформації з обмеженим доступом, що зберігається у комп’ютерних системах.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

