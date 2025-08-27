Практика судов
  1. В Украине

Торговал информацией из закрытых баз данных — на Франковщине будут судить чиновника правоохранительного органа

19:46, 27 августа 2025
Чиновник систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных.
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, который торговал информацией из государственных баз данных. Об этом сообщает ГБР.

Следователи выяснили, что должностное лицо, пользуясь служебными полномочиями, за денежное вознаграждение осуществляло проверку конфиденциальной информации — в частности, о наличии лиц в розыске, запретах на выезд за границу и других ограничений. Для доступа к государственным реестрам он использовал персональный электронный ключ.

С февраля 2025 года он незаконно предоставил сведения по меньшей мере о 43 особах, получив за это примерно 2 тысячи долларов США.

В мае 2025 года он был задержан сотрудниками ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Государственной пограничной службы.

Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды и незаконное обращение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерных системах.

Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

