«Пакунок школяра»: майже 1700 родин першокласників отримали відмову – чому

22:40, 27 серпня 2025
Від старту програми подано 97638 заяв, що становить близько 54% від кількості першокласників, внесених у систему МОН.
«Пакунок школяра»: майже 1700 родин першокласників отримали відмову – чому
Джерело фото: Vitaly Gariev / Unsplash
Майже 98 тисяч родин першокласників уже подали заяву на допомогу. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Зокрема, як вказується, від старту програми 18 серпня подано 97 638 заяв, що становить близько 54% від кількості першокласників, внесених у систему МОН. З них 94 142 заяви оформлено через застосунок «Дія», ще 3 496 — у сервісних центрах Пенсійного фонду. Верифіковано вже понад 92 тисячі заяв.

Водночас відхилено 1 655 заяв. Зокрема, 460 відмов, адже за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, можуть отримати допомогу після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — після повернення на підконтрольну Україні територію. Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах — тоді їх необхідно оновити.

Допомога надається одному з батьків або законному представнику першокласника, і вона виплачується на кожну дитину в сім’ї.

Прийом заяв триває. Подати їх можна онлайн — через застосунок «Дія», або офлайн — у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року.

