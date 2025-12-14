  1. В Україні

Водійське посвідчення після 60 і 70 років: чи можуть відмовити водіям старшого віку

16:55, 14 грудня 2025
Ні пенсійний вік, ні кількість років не є підставою для відмови у видачі чи продовженні водійського посвідчення.
Водійське посвідчення після 60 і 70 років: чи можуть відмовити водіям старшого віку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні право на отримання або продовження водійського посвідчення не обмежується верхньою віковою межею. Ключовим критерієм для допуску до керування транспортним засобом залишається стан здоров’я, підтверджений медичною довідкою, а не вік людини.

Про це прямо свідчать норми чинного законодавства, зокрема Закон України «Про дорожній рух».

Який вік потрібен для різних категорій транспорту

Головний сервісний центр МВС нагадує, що закон встановлює мінімальний вік для отримання посвідчення водія залежно від категорії транспортного засобу:

  • з 16 років — мопеди та мотоцикли;
  • з 18 років — легкові та вантажні автомобілі;
  • з 19 років — транспортні засоби з причепами;
  • з 21 року — автобуси та тролейбуси.

Водночас жодної верхньої вікової межі не існує. Ініціативи щодо обмежень для водіїв літнього віку на законодавчому рівні наразі не ухвалені та не діють.

Чи можуть відмовити через вік

Сам по собі вік не є підставою для відмови у видачі або продовженні водійського посвідчення. Вирішальними залишаються:

  • наявність чинної медичної довідки про придатність до керування транспортом;
  • відсутність судових рішень, позбавлення права керування або інших законних обмежень.

Якщо людина відповідає цим вимогам, вона має повне право отримати або поновити посвідчення водія незалежно від кількості прожитих років.

Як відбувається звернення до сервісного центру МВС

Для отримання, обміну або продовження посвідчення водія громадянин звертається до сервісного центру МВС із пакетом документів. Однією з обов’язкових умов є медична довідка, яка підтверджує придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Вік при цьому враховується лише як мінімальний поріг, встановлений для конкретного виду транспорту. Жодних норм, які б забороняли керування або отримання прав після досягнення певного віку, закон не містить.

Чому це важливо для людей старшого віку

Такий підхід дозволяє громадянам будь-якого віку, які не мають медичних протипоказань і правових обмежень, залишатися мобільними та самостійними. Особливо це актуально для людей старшого віку — у тому числі тих, хто має водійський досвід, але стикається з поширеними міфами про «вікові заборони».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]