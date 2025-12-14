Водійське посвідчення після 60 і 70 років: чи можуть відмовити водіям старшого віку

Ні пенсійний вік, ні кількість років не є підставою для відмови у видачі чи продовженні водійського посвідчення.

В Україні право на отримання або продовження водійського посвідчення не обмежується верхньою віковою межею. Ключовим критерієм для допуску до керування транспортним засобом залишається стан здоров’я, підтверджений медичною довідкою, а не вік людини.

Про це прямо свідчать норми чинного законодавства, зокрема Закон України «Про дорожній рух».

Який вік потрібен для різних категорій транспорту

Головний сервісний центр МВС нагадує, що закон встановлює мінімальний вік для отримання посвідчення водія залежно від категорії транспортного засобу:

з 16 років — мопеди та мотоцикли;

з 18 років — легкові та вантажні автомобілі;

з 19 років — транспортні засоби з причепами;

з 21 року — автобуси та тролейбуси.

Водночас жодної верхньої вікової межі не існує. Ініціативи щодо обмежень для водіїв літнього віку на законодавчому рівні наразі не ухвалені та не діють.

Чи можуть відмовити через вік

Сам по собі вік не є підставою для відмови у видачі або продовженні водійського посвідчення. Вирішальними залишаються:

наявність чинної медичної довідки про придатність до керування транспортом;

відсутність судових рішень, позбавлення права керування або інших законних обмежень.

Якщо людина відповідає цим вимогам, вона має повне право отримати або поновити посвідчення водія незалежно від кількості прожитих років.

Як відбувається звернення до сервісного центру МВС

Для отримання, обміну або продовження посвідчення водія громадянин звертається до сервісного центру МВС із пакетом документів. Однією з обов’язкових умов є медична довідка, яка підтверджує придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Вік при цьому враховується лише як мінімальний поріг, встановлений для конкретного виду транспорту. Жодних норм, які б забороняли керування або отримання прав після досягнення певного віку, закон не містить.

Чому це важливо для людей старшого віку

Такий підхід дозволяє громадянам будь-якого віку, які не мають медичних протипоказань і правових обмежень, залишатися мобільними та самостійними. Особливо це актуально для людей старшого віку — у тому числі тих, хто має водійський досвід, але стикається з поширеними міфами про «вікові заборони».

