  1. В Украине

Водительское удостоверение после 60 и 70 лет: могут ли отказать водителям пожилого возраста

16:55, 14 декабря 2025
Ни пенсионный возраст, ни количество лет не являются основанием для отказа в выдаче или продлении водительского удостоверения.
Водительское удостоверение после 60 и 70 лет: могут ли отказать водителям пожилого возраста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине право на получение или продление водительского удостоверения не ограничивается верхним возрастным пределом. Ключевым критерием для допуска к управлению транспортным средством остается состояние здоровья, подтвержденное медицинской справкой, а не возраст человека.

Об этом прямо свидетельствуют нормы действующего законодательства, в частности Закон Украины «О дорожном движении».

Какой возраст требуется для разных категорий транспорта

Главный сервисный центр МВД напоминает, что закон устанавливает минимальный возраст для получения водительского удостоверения в зависимости от категории транспортного средства:

  • с 16 лет — мопеды и мотоциклы;
  • с 18 лет — легковые и грузовые автомобили;
  • с 19 лет — транспортные средства с прицепами;
  • с 21 года — автобусы и троллейбусы.

В то же время никакого верхнего возрастного предела не существует. Инициативы относительно ограничений для водителей пожилого возраста на законодательном уровне в настоящее время не приняты и не действуют.

Могут ли отказать из-за возраста

Сам по себе возраст не является основанием для отказа в выдаче или продлении водительского удостоверения. Решающее значение имеют:

  • наличие действующей медицинской справки о пригодности к управлению транспортом;
  • отсутствие судебных решений, лишения права управления или других законных ограничений.

Если человек соответствует этим требованиям, он имеет полное право получить или продлить водительское удостоверение независимо от количества прожитых лет.

Как происходит обращение в сервисный центр МВД

Для получения, обмена или продления водительского удостоверения гражданин обращается в сервисный центр МВД с пакетом документов. Одним из обязательных условий является медицинская справка, подтверждающая пригодность к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Возраст при этом учитывается только как минимальный порог, установленный для конкретного вида транспорта. Никаких норм, которые бы запрещали управление или получение прав после достижения определенного возраста, закон не содержит.

Почему это важно для людей старшего возраста

Такой подход позволяет гражданам любого возраста, которые не имеют медицинских противопоказаний и правовых ограничений, оставаться мобильными и самостоятельными. Особенно это актуально для людей старшего возраста — в том числе тех, кто имеет водительский опыт, но сталкивается с распространенными мифами о «возрастных запретах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]