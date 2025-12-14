Водительское удостоверение после 60 и 70 лет: могут ли отказать водителям пожилого возраста

В Украине право на получение или продление водительского удостоверения не ограничивается верхним возрастным пределом. Ключевым критерием для допуска к управлению транспортным средством остается состояние здоровья, подтвержденное медицинской справкой, а не возраст человека.

Об этом прямо свидетельствуют нормы действующего законодательства, в частности Закон Украины «О дорожном движении».

Какой возраст требуется для разных категорий транспорта

Главный сервисный центр МВД напоминает, что закон устанавливает минимальный возраст для получения водительского удостоверения в зависимости от категории транспортного средства:

с 16 лет — мопеды и мотоциклы;

с 18 лет — легковые и грузовые автомобили;

с 19 лет — транспортные средства с прицепами;

с 21 года — автобусы и троллейбусы.

В то же время никакого верхнего возрастного предела не существует. Инициативы относительно ограничений для водителей пожилого возраста на законодательном уровне в настоящее время не приняты и не действуют.

Могут ли отказать из-за возраста

Сам по себе возраст не является основанием для отказа в выдаче или продлении водительского удостоверения. Решающее значение имеют:

наличие действующей медицинской справки о пригодности к управлению транспортом;

отсутствие судебных решений, лишения права управления или других законных ограничений.

Если человек соответствует этим требованиям, он имеет полное право получить или продлить водительское удостоверение независимо от количества прожитых лет.

Как происходит обращение в сервисный центр МВД

Для получения, обмена или продления водительского удостоверения гражданин обращается в сервисный центр МВД с пакетом документов. Одним из обязательных условий является медицинская справка, подтверждающая пригодность к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Возраст при этом учитывается только как минимальный порог, установленный для конкретного вида транспорта. Никаких норм, которые бы запрещали управление или получение прав после достижения определенного возраста, закон не содержит.

Почему это важно для людей старшего возраста

Такой подход позволяет гражданам любого возраста, которые не имеют медицинских противопоказаний и правовых ограничений, оставаться мобильными и самостоятельными. Особенно это актуально для людей старшего возраста — в том числе тех, кто имеет водительский опыт, но сталкивается с распространенными мифами о «возрастных запретах».