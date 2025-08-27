Практика судов
«Пакет школьника»: почти 1700 семей первоклассников получили отказ – почему

22:40, 27 августа 2025
От старта программы подано 97638 заявлений, что составляет около 54% ​​от числа первоклассников, внесенных в систему МОН.
«Пакет школьника»: почти 1700 семей первоклассников получили отказ – почему
Источник фото: Vitaly Gariev / Unsplash
Почти 98 тысяч семей первоклассников уже подали заявление на помощь. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В частности, как указано, с начала программы 18 августа подано 97 638 заявлений, что составляет около 54% от количества первоклассников, внесенных в систему МОН. Из них 94 142 заявления оформлено через приложение «Дия», еще 3 496 — в сервисных центрах Пенсионного фонда. Верифицировано уже более 92 тысяч заявлений.

В то же время отклонено 1 655 заявлений. В частности, 460 отказов, поскольку по условиям программы семьи, находящиеся за границей, могут получить помощь после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), — после возвращения на подконтрольную Украине территорию. Еще 940 заявлений отклонено, поскольку впоследствии выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Есть также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах — тогда их необходимо обновить.

Помощь предоставляется одному из родителей или законному представителю первоклассника, и она выплачивается на каждого ребенка в семье.

Прием заявлений продолжается. Подать их можно онлайн — через приложение «Дия», или офлайн — в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года.

