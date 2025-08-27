Приковувала інвалідний візок ланцюгом до стовпа — в Одесі судитимуть жінку, яка змушувала 96-річну матір жебракувати

Жінка контролювала процес жебракування, забирала всі гроші, а за викриття намагалася дати поліцейському хабар у 15 тисяч гривень.

В Одесі судитимуть жінку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася надати хабар дільничному. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, обвинувачена систематично використовувала свою 96-річну матір для жебракування. Щоб викликати у перехожих більше співчуття, донька придбала для матері інвалідний візок і приковувала його ланцюгом до стовпа, аби та не могла залишити місце без дозволу.

Отримані від перехожих гроші жінка відбирала і витрачала на власні потреби. Вона постійно контролювала процес жебракування та стежила за сумами пожертв.

Коли правопорушення викрив дільничний офіцер, жінка запропонувала йому щомісячні хабарі у розмірі 15 тисяч гривень за «невтручання». Правоохоронець повідомив керівництво, після чого слідчі та оперативники задокументували злочин.

Фігурантку затримали одразу після передачі коштів. Гроші вилучені у якості речових доказів. На час слідства суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

На підставі зібраної доказової бази слідчі висунули фігурантці обвинувачення за ч. 1 ст. 149 (торгівля людиною) та ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, згідно з санкціями, – до восьми років позбавлення волі.

Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

