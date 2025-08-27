Приковывала инвалидную коляску цепью к столбу — в Одессе будут судить женщину, которая заставляла 96-летнюю мать попрошайничать

В Одессе будут судить женщину, которая заставляла свою пожилую мать заниматься попрошайничеством и пыталась дать взятку участковому. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, обвиняемая систематически использовала свою 96-летнюю мать для попрошайничества. Чтобы вызвать у прохожих больше сочувствия, дочь приобрела для матери инвалидную коляску и приковывала ее цепью к столбу, чтобы та не могла покинуть место без разрешения.

Полученные от прохожих деньги женщина отбирала и тратила на собственные нужды. Она постоянно контролировала процесс попрошайничества и следила за суммами пожертвований.

Когда правонарушение выявил участковый офицер, женщина предложила ему ежемесячные взятки в размере 15 тысяч гривен за «невмешательство». Правоохранитель сообщил руководству, после чего следователи и оперативники задокументировали преступление.

Фигурантку задержали сразу после передачи денег. Деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. На время следствия суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

На основании собранной доказательной базы следователи предъявили обвинение по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, согласно санкциям, – до восьми лет лишения свободы.

Следствие завершено, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

