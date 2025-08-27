Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві затримали двох зловмисників, які вимагали у чоловіка 7 тисяч доларів неіснуючого боргу

21:50, 27 серпня 2025
Правоохоронці викрили чоловіків, які погрозами та зброєю змушували місцевого мешканця віддати вигаданий борг.
У Миколаєві затримали двох зловмисників, які вимагали у чоловіка 7 тисяч доларів неіснуючого боргу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві затримали двох чоловіків за вимагання 7 тисяч доларів у місцевого мешканця. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, правоохоронці викрили двох чоловіків, які підозрюються у вимаганні грошей та погрозах із застосуванням зброї. За даними слідства, зловмисники вимагали у потерпілого 7 тисяч доларів нібито заборгованих коштів за комунальні послуги дружині одного з них.

50-річний підозрюваний спершу вимагав від чоловіка п’ять тисяч гривень, однак згодом сума почала зростати й сягнула 7 тисяч доларів. Упродовж певного часу він неодноразово погрожував потерпілому фізичною розправою, а також шантажував, що без його згоди продасть автомобіль, який належить дружині, але перебуває у користуванні заявника. Для реалізації злочинного плану чоловік залучив 44-річного знайомого.

Під час зустрічі з потерпілим зловмисники почали його бити та погрожувати зброєю: один із них здійснив постріли вгору, після чого навів пістолет на чоловіка. Саме тоді оперативники та спецпризначенці поліції затримали підозрюваних.

Обох зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів слідчі за погодженням із окружною прокуратурою міста Миколаєва за вимогу передати чуже майно, поєднаному із застосуванням насильства та погрозою його застосування, (вимагання), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, оголосили затриманим про підозри (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нині суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція гроші Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Володимир Зеленський призначив новим Послом України у США Ольгу Стефанішину

Замість Оксани Маркарової Послом України в США буде Ольга Стефанішина – Зеленський підписав указ.

Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області