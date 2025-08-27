У Миколаєві затримали двох зловмисників, які вимагали у чоловіка 7 тисяч доларів неіснуючого боргу

Правоохоронці викрили чоловіків, які погрозами та зброєю змушували місцевого мешканця віддати вигаданий борг.

У Миколаєві затримали двох чоловіків за вимагання 7 тисяч доларів у місцевого мешканця. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, правоохоронці викрили двох чоловіків, які підозрюються у вимаганні грошей та погрозах із застосуванням зброї. За даними слідства, зловмисники вимагали у потерпілого 7 тисяч доларів нібито заборгованих коштів за комунальні послуги дружині одного з них.

50-річний підозрюваний спершу вимагав від чоловіка п’ять тисяч гривень, однак згодом сума почала зростати й сягнула 7 тисяч доларів. Упродовж певного часу він неодноразово погрожував потерпілому фізичною розправою, а також шантажував, що без його згоди продасть автомобіль, який належить дружині, але перебуває у користуванні заявника. Для реалізації злочинного плану чоловік залучив 44-річного знайомого.

Під час зустрічі з потерпілим зловмисники почали його бити та погрожувати зброєю: один із них здійснив постріли вгору, після чого навів пістолет на чоловіка. Саме тоді оперативники та спецпризначенці поліції затримали підозрюваних.

Обох зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів слідчі за погодженням із окружною прокуратурою міста Миколаєва за вимогу передати чуже майно, поєднаному із застосуванням насильства та погрозою його застосування, (вимагання), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, оголосили затриманим про підозри (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нині суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває.

