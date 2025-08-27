В Николаеве задержали двух злоумышленников, которые требовали у мужчины 7 тысяч долларов несуществующего долга

Правоохранители разоблачили мужчин, которые угрозами и оружием заставляли местного жителя отдать вымышленный долг.

В Николаеве задержали двух мужчин за вымогательство 7 тысяч долларов у местного жителя. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители раскрыли двух мужчин, которые подозреваются во вымогательстве денег и угрозах с применением оружия. По данным следствия, злоумышленники требовали у потерпевшего 7 тысяч долларов якобы за задолженность по коммунальным услугам жене одного из них.

50-летний подозреваемый сначала требовал от мужчины пять тысяч гривен, однако позже сумма начала расти и достигла 7 тысяч долларов. В течение определенного времени он неоднократно угрожал потерпевшему физической расправой, а также шантажировал, что без его согласия осуществит продажу автомобиля, который принадлежит жене, но находится в пользовании заявителя. Для реализации преступного плана мужчина привлек 44-летнего знакомого.

Во время встречи с потерпевшим злоумышленники начали его избивать и угрожать оружием: один из них произвел выстрелы в воздух, после чего направил пистолет на мужчину. Именно тогда оперативники и спецназовцы полиции задержали подозреваемых.

Обоих злоумышленников задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

На основании собранных доказательств следователи по согласованию с окружной прокуратурой города Николаева за требование передать чужое имущество, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения (вымогательство), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, объявили задержанным о подозрениях (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

