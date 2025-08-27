Практика судов
  1. В Украине

В Николаеве задержали двух злоумышленников, которые требовали у мужчины 7 тысяч долларов несуществующего долга

21:50, 27 августа 2025
Правоохранители разоблачили мужчин, которые угрозами и оружием заставляли местного жителя отдать вымышленный долг.
В Николаеве задержали двух злоумышленников, которые требовали у мужчины 7 тысяч долларов несуществующего долга
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве задержали двух мужчин за вымогательство 7 тысяч долларов у местного жителя. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители раскрыли двух мужчин, которые подозреваются во вымогательстве денег и угрозах с применением оружия. По данным следствия, злоумышленники требовали у потерпевшего 7 тысяч долларов якобы за задолженность по коммунальным услугам жене одного из них.

50-летний подозреваемый сначала требовал от мужчины пять тысяч гривен, однако позже сумма начала расти и достигла 7 тысяч долларов. В течение определенного времени он неоднократно угрожал потерпевшему физической расправой, а также шантажировал, что без его согласия осуществит продажу автомобиля, который принадлежит жене, но находится в пользовании заявителя. Для реализации преступного плана мужчина привлек 44-летнего знакомого.

Во время встречи с потерпевшим злоумышленники начали его избивать и угрожать оружием: один из них произвел выстрелы в воздух, после чего направил пистолет на мужчину. Именно тогда оперативники и спецназовцы полиции задержали подозреваемых.

Обоих злоумышленников задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

На основании собранных доказательств следователи по согласованию с окружной прокуратурой города Николаева за требование передать чужое имущество, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения (вымогательство), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, объявили задержанным о подозрениях (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция деньги Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Владимир Зеленский назначил новым Послом Украины в США Ольгу Стефанишину

Вместо Оксаны Маркаровой Послом Украины в США будет Ольга Стефанишина — Зеленский подписал указ

Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області