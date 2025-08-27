$5 тисяч за втечу до Словаччини — на Закарпатті викрили схему переправлення військовозобов’язаних

Правоохоронці викрили канал втечі військовозобов’язаних за кордон та затримали організатора схеми — 51-річного жителя Львова.

На Закарпатті правоохоронці викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, оперативники затримали 51-річного жителя Львова. За даними слідства, він організовував виїзд військовозобов’язаних до Словаччини, беручи за це по 5 тисяч доларів з людини.

Правоохоронці встановили, що затриманий готувався переправити ще двох мешканців Дніпропетровщини. Чоловіка затримали під час транспортування «клієнтів» на власному автомобілі Skoda у напрямку села Стужиця, що на кордоні зі Словаччиною.

Під час огляду авто поліцейські вилучили гроші у національній та іноземній валюті й інші докази, які підтверджують його причетність до схеми.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а на його клієнтів співробітники ДПСУ склали адмінматеріали за статтею 204-1 КУпАП.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. У справі тривають оперативні заходи та слідчі дії, у ході яких поліцейські встановлюють імовірних спільників зловмисника.

Слідство триває.

