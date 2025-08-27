$5 тысяч за побег в Словакию — на Закарпатье разоблачили схему переправки военнообязанных

Правоохранители разоблачили канал побега военнообязанных за границу и задержали организатора схемы — 51-летнего жителя Львова.

На Закарпатье правоохранители раскрыли схему переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Так, оперативники задержали 51-летнего жителя Львова. По данным следствия, он организовывал выезд военнообязанных в Словакию, беря за это по 5 тысяч долларов с человека.

Правоохранители установили, что задержанный готовился переправить еще двух жителей Днепропетровщины. Мужчину задержали во время транспортировки «клиентов» на собственном автомобиле Skoda в направлении села Стужица, что на границе со Словакией.

Во время осмотра авто полицейские изъяли деньги в национальной и иностранной валюте и другие доказательства, подтверждающие его причастность к схеме.

Фигуранта полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания, а на его клиентов сотрудники ГПСУ составили админматериалы по статье 204-1 КУоАП.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия, в ходе которых полицейские устанавливают вероятных сообщников злоумышленника.

Следствие продолжается.