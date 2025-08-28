Практика судів
Росія вдарила по Києву «Кинджалами» та дронами: є загиблі, пошкоджені будинки, ТЦ, авто

07:54, 28 серпня 2025
Понад 20 локацій пошкоджено, серед загиблих 14-річна дівчина.
Вночі російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі «Кинджали». Атака спричинила масштабні руйнування у семи районах столиці.

За словами голови КМВА Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовані більш ніж на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі прямим влучанням зруйновано частину п’ятиповерхівки, триває рятувальна операція. Постраждали також 9-ти та 16-поверхові будинки, приватний будинок, парковка і дитячий садок.

У Дніпровському районі ракета пошкодила 25-поверхівку, дрон влучив у двір поруч з 9-поверхівкою, постраждали десятки автомобілів на кількох локаціях.

Подібні руйнування зафіксовані також у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах, де горіли будинки й автівки, вибиті вікна у понад десяти будівлях.

Загалом у місті пошкоджено сотні об’єктів, у центрі столиці постраждав торговельний центр.

За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей, серед них 14-річна дівчина. Постраждали 24 людини, зокрема п’ятеро дітей віком від 7 до 17 років.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів.

Київ війна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

