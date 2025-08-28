Практика судов
Россия ударила по Киеву «Кинжалами» и дронами: есть погибшие, повреждены дома, ТЦ, авто

07:54, 28 августа 2025
Повреждено более 20 локаций, среди погибших — 14-летняя девочка.
Ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе «Кинжалы». Атака вызвала масштабные разрушения в семи районах столицы.

По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, повреждения зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе прямым попаданием разрушена часть пятиэтажки, продолжается спасательная операция. Пострадали также 9- и 16-этажные дома, частный дом, парковка и детский сад.

В Днепровском районе ракета повредила 25-этажку, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, пострадали десятки автомобилей на нескольких локациях.

Подобные разрушения зафиксированы также в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах, где горели дома и машины, выбиты окна более чем в десяти зданиях.

В целом в городе повреждены сотни объектов, в центре столицы пострадал торговый центр.

По предварительным данным, погибли как минимум трое человек, среди них 14-летняя девочка. Пострадали 24 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Спасательные службы продолжают работать на местах ударов.

