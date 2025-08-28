У Києві після нічної атаки змінено маршрути громадського транспорту: як курсує

08:22, 28 серпня 2025
Громадський транспорт працює з тимчасовими змінами.
Столичний громадський транспорт працює з тимчасовими змінами через наслідки нічної атаки РФ.
Тролейбуси:
- №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;
- №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- №№ 19, 35 – через Берестейський проспект;
- №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
- № 14 – від зупинки «Ботанічний сад» до ст. м. «Палац Спорту».
Автобуси:
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська площа;
- № 51 – ст. м. «Либідська» – Дарницький ринок;
- № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – рухається вул. Загорівською без заїзду на вул. Нагірну;
- № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – через Берестейський проспект.
Трамваї:
- № 22 курсує від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».
У КМДА закликають пасажирів враховувати зміни під час планування маршруту поїздок.
