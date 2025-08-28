У Києві після нічної атаки змінено маршрути громадського транспорту: як курсує

Громадський транспорт працює з тимчасовими змінами.

Столичний громадський транспорт працює з тимчасовими змінами через наслідки нічної атаки РФ.

Тролейбуси:

№№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;

№№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№№ 19, 35 – через Берестейський проспект;

№№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

№ 14 – від зупинки «Ботанічний сад» до ст. м. «Палац Спорту».

Автобуси:

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська площа;

№ 51 – ст. м. «Либідська» – Дарницький ринок;

№ 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – рухається вул. Загорівською без заїзду на вул. Нагірну;

№ 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – через Берестейський проспект.

Трамваї:

№ 22 курсує від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».

У КМДА закликають пасажирів враховувати зміни під час планування маршруту поїздок.

