У Києві після нічної атаки змінено маршрути громадського транспорту: як курсує

08:22, 28 серпня 2025
Громадський транспорт працює з тимчасовими змінами.
Столичний громадський транспорт працює з тимчасовими змінами через наслідки нічної атаки РФ.

Тролейбуси:

  • №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;
  • №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • №№ 19, 35 – через Берестейський проспект;
  • №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • № 14 – від зупинки «Ботанічний сад» до ст. м. «Палац Спорту».

Автобуси:

  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська площа;
  • № 51 – ст. м. «Либідська» – Дарницький ринок;
  • № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – рухається вул. Загорівською без заїзду на вул. Нагірну;
  • № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – через Берестейський проспект.

Трамваї:

  • № 22 курсує від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».

У КМДА закликають пасажирів враховувати зміни під час планування маршруту поїздок.

