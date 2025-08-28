В Киеве после ночной атаки изменены маршруты общественного транспорта: как курсирует

08:22, 28 августа 2025
Общественный транспорт работает с временными изменениями.
Столичный общественный транспорт работает с временными изменениями из-за последствий ночной атаки РФ.
Троллейбусы:
- №№ 6, 18, 33 – до железнодорожной платформы «Куреневка»;
- №№ 31, 16 – до Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 – через Берестейский проспект;
- №№ 3, 9к – до Южного вокзала;
- № 12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;
- № 14 – от остановки «Ботанический сад» до ст. м. «Дворец Спорта».
Автобусы:
- № 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
- № 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская площадь;
- № 51 – ст. м. «Лыбедская» – Дарницкий рынок;
- № 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
- № 31 – движется по ул. Загоривской без заезда на ул. Нагорную;
- № 69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;
- № 115 – до Дарницкого рынка;
- № 112 – ул. Ивана Микитенко – Житний рынок;
- № 50 – через Берестейский проспект.
Трамваи:
- № 22 курсирует от просп. Воскресенский до ст. м. «Позняки».
В КГГА призывают пассажиров учитывать изменения при планировании маршрута поездок.
