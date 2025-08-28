В Киеве после ночной атаки изменены маршруты общественного транспорта: как курсирует

Общественный транспорт работает с временными изменениями.

Столичный общественный транспорт работает с временными изменениями из-за последствий ночной атаки РФ.

Троллейбусы:

№№ 6, 18, 33 – до железнодорожной платформы «Куреневка»;

№№ 31, 16 – до Лукьяновской площади;

№№ 19, 35 – через Берестейский проспект;

№№ 3, 9к – до Южного вокзала;

№ 12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;

№ 14 – от остановки «Ботанический сад» до ст. м. «Дворец Спорта».

Автобусы:

№ 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;

№ 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская площадь;

№ 51 – ст. м. «Лыбедская» – Дарницкий рынок;

№ 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;

№ 31 – движется по ул. Загоривской без заезда на ул. Нагорную;

№ 69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;

№ 115 – до Дарницкого рынка;

№ 112 – ул. Ивана Микитенко – Житний рынок;

№ 50 – через Берестейский проспект.

Трамваи:

№ 22 курсирует от просп. Воскресенский до ст. м. «Позняки».

В КГГА призывают пассажиров учитывать изменения при планировании маршрута поездок.

