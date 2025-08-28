В Україні заблокували YouTube-канал продюсера Юрія Бардаша через пропаганду війни

YouTube заблокував в Україні Бардаша через антиукраїнські публікації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації повідомив про блокування YouTube-каналу продюсера і співака Юрія Бардаша, якого раніше засудили за пропаганду війни.

Юрій Бардаш, уродженець Луганської області, відомий як продюсер таких музичних проєктів, як Quest Pistols, «Гриби», «Нерви», Wellboy та Луна. У липні 2022 року він публічно назвав себе «русским человеком» і висловлювався про «нацистів в Україні». Того ж року Бардаш виїхав до Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.