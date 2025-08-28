Практика судів
  1. В Україні

В Україні заблокували YouTube-канал продюсера Юрія Бардаша через пропаганду війни

14:41, 28 серпня 2025
YouTube заблокував в Україні Бардаша через антиукраїнські публікації.
В Україні заблокували YouTube-канал продюсера Юрія Бардаша через пропаганду війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації повідомив про блокування YouTube-каналу продюсера і співака Юрія Бардаша, якого раніше засудили за пропаганду війни.

Юрій Бардаш, уродженець Луганської області, відомий як продюсер таких музичних проєктів, як Quest Pistols, «Гриби», «Нерви», Wellboy та Луна. У липні 2022 року він публічно назвав себе «русским человеком» і висловлювався про «нацистів в Україні». Того ж року Бардаш виїхав до Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Недостатня обґрунтованість або безпідставність вимог не можуть вважатися недоліком апеляційної скарги — Верховний Суд

Вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості чи обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області