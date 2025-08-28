В Украине заблокировали YouTube-канал продюсера Юрия Бардаша из-за пропаганды войны

YouTube заблокировал в Украине Бардаша из-за антиукраинских публикаций.

Центр противодействия дезинформации сообщил о блокировке YouTube-канала продюсера и певца Юрия Бардаша, которого ранее осудили за пропаганду войны.

Юрий Бардаш, уроженец Луганской области, известен как продюсер таких музыкальных проектов, как Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», Wellboy и Луна. В июле 2022 года он публично назвал себя «русским человеком» и высказывался о «нацистах в Украине». В том же году Бардаш уехал в Россию.

