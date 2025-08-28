88% українських школярів повертаються до очного та змішаного навчання з 1 вересня

МОН повідомило, що понад 3,5 млн дітей навчатимуться очно або змішано у новому навчальному році.

Міністерство освіти і науки України (МОН) повідомило, що з 1 вересня 2025 року 88% із 3,5 млн школярів в Україні навчатимуться в очному або змішаному форматі. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі національного телемарафону в четвер, 28 серпня.

«Ми очікуємо, що з 1 вересня навчатиметься 3,5 млн дітей, з них 88% матимуть можливість навчатися очно або в змішаному форматі. Це означає, що близько 400 тис. дітей продовжать своє навчання в дистанційному форматі», – зазначила Кузьмичова.

За її словами, переважна більшість учнів, які навчатимуться онлайн, проживають у Харківській, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, а також у Донецькій області або виїхали за межі країни.

Кузьмичова також повідомила, що наразі в Україні триває будівництво 221 підземної школи. Із них 33 відкриються вже з 1 вересня, а до кінця 2025 року планується завершити ще 156 об’єктів. Це дозволить повернути до очного навчання понад 100 тисяч дітей.

Зокрема, у Запорізькій області до кінця року мають запрацювати 24 підземні школи. У Харкові з вересня навчання відбуватиметься в семи підземних школах і на шести станціях метрополітену. У Херсонській області з вересня функціонуватимуть три підземні школи, розташовані в громадах, куди не дістають реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерія. До кінця року в регіоні планують відкрити ще три такі школи.

