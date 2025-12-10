  1. В Україні

У Дії можуть з’явитися нові AI-сервіси: переклад документів та конструктор юрдокументів

13:54, 10 грудня 2025
У Дії може з’явитися ШІ-перекладач для документів.
У Дії можуть з’явитися нові AI-сервіси: переклад документів та конструктор юрдокументів
Один із переможців першого державного хакатону Мінцифри отримав грант на технологію, яку у майбутньому можна використовуватися для офіційного перекладу документів.

Міністерство цифрової трансформації оголосило результати хакатону, метою якого було створення нових інструментів на базі штучного інтелекту. Упродовж трьох тижнів 25 команд працювали над своїми продуктами, консультувалися з експертами та презентували прототипи. Три найкращі команди отримали гранти на суму 8 000 доларів та можливість інтегрувати свої рішення у «Дію».

Які інструменти можуть з’явитися в «Дії»

До переліку переможних рішень увійшли:

  • AI-перекладач для офіційних документів — сервіс допоможе швидко отримувати коректні переклади, які можна використовувати для подання в державні установи.
  • ШІ-конструктор юридичних документів — інструмент для швидкого створення шаблонів документів без зайвих бюрократичних процедур.

Також ми повідомляли, що у Дії можуть запустити можливість скарг на неправильно припарковане авто.

Дія

