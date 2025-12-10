В Дии могут появиться новые AI-сервисы: перевод документов и конструктор юрдокументов
Один из победителей первого государственного хакатона Минцифры получил грант на технологию, которую в будущем можно будет использовать для официального перевода документов.
Министерство цифровой трансформации объявило результаты хакатона, целью которого было создание новых инструментов на базе искусственного интеллекта. В течение трех недель 25 команд работали над своими продуктами, консультировались с экспертами и презентовали прототипы. Три лучшие команды получили гранты на сумму 8 000 долларов и возможность интегрировать свои решения в «Дию».
Какие инструменты могут появиться в «Дии»
В перечень победивших решений вошли:
- AI-переводчик для официальных документов — сервис поможет быстро получать корректные переводы, которые можно использовать для подачи в государственные учреждения.
- ИИ-конструктор юридических документов — инструмент для быстрого создания шаблонов документов без лишних бюрократических процедур.
Также мы сообщали, что в «Дии» могут запустить возможность подачи жалоб на неправильно припаркованный автомобиль.
