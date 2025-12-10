  1. В Украине

В Дии могут появиться новые AI-сервисы: перевод документов и конструктор юрдокументов

13:54, 10 декабря 2025
В Дии может появиться ИИ-переводчик для документов.
Один из победителей первого государственного хакатона Минцифры получил грант на технологию, которую в будущем можно будет использовать для официального перевода документов.

Министерство цифровой трансформации объявило результаты хакатона, целью которого было создание новых инструментов на базе искусственного интеллекта. В течение трех недель 25 команд работали над своими продуктами, консультировались с экспертами и презентовали прототипы. Три лучшие команды получили гранты на сумму 8 000 долларов и возможность интегрировать свои решения в «Дию».

Какие инструменты могут появиться в «Дии»

В перечень победивших решений вошли:

  • AI-переводчик для официальных документов — сервис поможет быстро получать корректные переводы, которые можно использовать для подачи в государственные учреждения.
  • ИИ-конструктор юридических документов — инструмент для быстрого создания шаблонов документов без лишних бюрократических процедур.

Также мы сообщали, что в «Дии» могут запустить возможность подачи жалоб на неправильно припаркованный автомобиль.

