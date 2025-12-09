  1. В Украине

В Дии могут запустить возможность жалоб на неправильно припаркованное авто

15:59, 9 декабря 2025
Гражданам позволят с помощью фотографии и геолокации фиксировать нарушение правил парковки через Дию.
В Дии могут запустить возможность жалоб на неправильно припаркованное авто
Минцифры сообщило о результатах первого государственного хакатона. Цель — создать новые полезные инструменты на базе искусственного интеллекта для украинцев.

В течение трех недель 25 команд работали над прототипами и посещали воркшопы экспертов. В финале три команды-победителя получили гранты на общую сумму $8 000 и возможность интегрировать свои решения в приложение «Дия».

Что появится в «Дии»

В число победителей вошли такие AI-сервисы:

  • AI-переводчик для официальных документов — позволит быстро получать корректные переводы, пригодные для подачи в учреждения.
  • Сервис фиксации нарушений парковки — пользователь сможет зафиксировать неправильно припаркованный автомобиль, в том числе на местах для людей с инвалидностью. Инструмент призван улучшить культуру парковки и сделать специальные парковочные места более доступными.
  • ИИ-конструктор юридических документов — поможет создавать необходимые шаблоны документов без лишних сложностей.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4657-IX относительно повышения комфорта и безопасности водителей, перевозящих детей до трех лет, и развития системы парковки — законопроект № 12437.

