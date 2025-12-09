У Дії можуть запустити можливість скарг на неправильно припарковане авто

Громадянам дозволять за допомогою фотографії та геолокації фіксувати порушення правил паркування через Дію.

Мінцифри повідомило про результати першого державного хакатону. Мета — створити нові корисні інструменти на базі штучного інтелекту для українців.

Протягом трьох тижнів 25 команд працювали над прототипами, відвідували воркшопи експертів. У фіналі три команди-переможці отримали гранти на загальну суму $8 000 і можливість інтегрувати свої рішення в застосунок «Дія».

Що з'явиться в «Дії»

До числа переможців увійшли такі AI-сервіси:

AI-перекладач для офіційних документів — дозволить швидко отримувати коректні переклади, які можна використовувати для подання в установи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4657-IX щодо підвищення комфорту та безпеки водіїв, які перевозять дітей до трьох років, та розвиток системи паркування — законопроект 12437.

