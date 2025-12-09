  1. В Україні

У Дії можуть запустити можливість скарг на неправильно припарковане авто

15:59, 9 грудня 2025
Громадянам дозволять за допомогою фотографії та геолокації фіксувати порушення правил паркування через Дію.
У Дії можуть запустити можливість скарг на неправильно припарковане авто
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінцифри повідомило про результати першого державного хакатону. Мета — створити нові корисні інструменти на базі штучного інтелекту для українців.

Протягом трьох тижнів 25 команд працювали над прототипами, відвідували воркшопи експертів. У фіналі три команди-переможці отримали гранти на загальну суму $8 000 і можливість інтегрувати свої рішення в застосунок «Дія».

Що з'явиться в «Дії»

До числа переможців увійшли такі AI-сервіси:

  • AI-перекладач для офіційних документів — дозволить швидко отримувати коректні переклади, які можна використовувати для подання в установи.
  • Сервіс фіксації порушень паркування — користувач зможе зафіксувати неправильно припарковане авто, зокрема на місцях для людей з інвалідністю. Інструмент покликаний покращити культуру паркування та зробити спеціальні паркомісця більш доступними.
  • ШІ-конструктор юридичних документів — допоможе створювати необхідні шаблони документів без складних процедур.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4657-IX щодо підвищення комфорту та безпеки водіїв, які перевозять дітей до трьох років, та розвиток системи паркування  — законопроект 12437.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]