Соцзахист переходить у data-driven режим: Україна та партнери працюють над розвитком ЄІССС

У Мінсоцполітики обговорили нові напрями цифровізації соцсфери.

Команда Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України провела робочу зустріч із представниками міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа». Сторони підбили підсумки реалізованих цифрових проєктів у соціальній сфері та окреслили потенційні напрями подальшої співпраці.

Цифрові проєкти, реалізовані спільно з партнером

За підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, були впроваджені ключові рішення для соціальної сфери, зокрема:

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) — good.gov.ua;

онлайн-сервіс подання заяви про забезпечення допоміжним засобом реабілітації (ДЗР) у межах реформи єПотенціал на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

Програма також надала експертну підтримку у підготовці Закону України «Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» та інших цифрових ініціатив міністерства.

Міністр Денис Улютін наголосив, що партнерство з міжнародними організаціями приносить конкретні результати:

«Наша спільна робота з партнерами приносить конкретні результати і відкриває нові перспективи для цифровізації соціальної сфери. Дякуємо партнерам за співпрацю та активну участь — це дозволяє нам разом формувати сучасну, ефективну та доступну систему соціальної підтримки для всіх українців».

Нові напрями співпраці

Обговорені перспективні сфери подальшої роботи охоплюють:

розвиток аналітики та роботу з даними в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС);

підтримка волонтерського руху;

Напрями, зокрема, сприяють ефективнішій роботі системи та прийняттю рішень на основі даних (data-driven підхід).

Заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Анатолій Комірний підкреслив важливість підтримки волонтерства, зазначивши, що українські волонтери мають унікальний досвід — від тактичної медицини до допомоги постраждалим у затоплених громадах Херсонщини. Розвиток цього напряму дозволить залучати їх як активну спільноту й водночас забезпечить їм додаткову підтримку.

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підтвердив готовність Фонду надалі долучатися до цифрових реформ:

«Для нас важливо підтримувати ці проєкти, адже вони затребувані, і ми готові долучатися до нових напрямів, щоб далі разом розвивати цифрові рішення у соціальній сфері та впроваджувати нові ідеї».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, спрямований на автоматизацію процесів надання соціальної підтримки та посилення захисту персональних даних громадян № 4607-IX (законопроект №11377).

Цей документ дозволить централізувати й автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедури для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях.

Закон регламентує збір, обробку та збереження інформації про заявників і отримувачів соціальної підтримки, а також користувачів системи, що дасть змогу підвищити ефективність соціальних виплат та спростити взаємодію між державними органами.

