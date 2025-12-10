Соцзащита переходит в data-driven режим: Украина и партнеры работают над развитием ЕИССС

В Минсоцполитики обсудили новые направления цифровизации соцсферы.

Команда Министерства социальной политики, семьи и единства Украины провела рабочую встречу с представителями международной благотворительной организации «Фонд Восточная Европа». Стороны подвели итоги реализованных цифровых проектов в социальной сфере и обозначили потенциальные направления дальнейшего сотрудничества.

Цифровые проекты, реализованные совместно с партнером

При поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа, были внедрены ключевые цифровые решения для социальной сферы, в частности:

Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи (АС ГД) — good.gov.ua;

онлайн-сервис подачи заявления на обеспечение вспомогательным средством реабилитации (ВСР) в рамках реформы еПотенциал на Социальном портале Минсоцполитики.

Программа также предоставила экспертную поддержку при подготовке Закона Украины «Об Единой информационной системе социальной сферы» и других цифровых инициатив министерства.

Министр Денис Улютин подчеркнул, что партнерство с международными организациями приносит конкретные результаты:

«Наша совместная работа с партнерами приносит конкретные результаты и открывает новые перспективы для цифровизации социальной сферы. Благодарим партнеров за сотрудничество и активное участие — это позволяет нам вместе формировать современную, эффективную и доступную систему социальной поддержки для всех украинцев».

Новые направления сотрудничества

Обсужденные перспективные направления дальнейшей работы охватывают:

развитие аналитики и работу с данными в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС);

поддержку волонтерского движения.

Эти направления, в частности, способствуют повышению эффективности работы системы и принятию решений на основе данных (data-driven подход).

Заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Анатолий Комирный подчеркнул важность поддержки волонтерства, отметив, что украинские волонтеры имеют уникальный опыт — от тактической медицины до помощи пострадавшим в затопленных общинах Херсонщины. Развитие этого направления позволит привлекать их как активное сообщество и одновременно обеспечит им дополнительную поддержку.

Президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях подтвердил готовность Фонда и далее участвовать в цифровых реформах:

«Для нас важно поддерживать эти проекты, поскольку они востребованы, и мы готовы присоединяться к новым направлениям, чтобы дальше вместе развивать цифровые решения в социальной сфере и внедрять новые идеи».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об Единой информационной системе социальной сферы, направленный на автоматизацию процессов предоставления социальной поддержки и усиление защиты персональных данных граждан № 4607-IX (законопроект №11377).

Этот документ позволит централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты, обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку, упростить процедуры для граждан и снизить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Закон регламентирует сбор, обработку и хранение информации о заявителях и получателях социальной поддержки, а также пользователях системы, что позволит повысить эффективность социальных выплат и упростить взаимодействие между государственными органами.

