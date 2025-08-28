Практика судов
88% украинских школьников возвращаются к очному и смешанному обучению с 1 сентября

21:22, 28 августа 2025
МОН сообщило, что более 3,5 млн детей будут учиться очно или смешанно в новом учебном году.
Министерство образования и науки Украины (МОН) сообщило, что с 1 сентября 2025 года 88% из 3,5 млн школьников в Украине будут учиться в очном или смешанном формате. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире национального телемарафона в четверг, 28 августа.

«Мы ожидаем, что с 1 сентября будут учиться 3,5 млн детей, из них 88% будут иметь возможность учиться очно или в смешанном формате. Это означает, что около 400 тыс. детей продолжат свое обучение в дистанционном формате», — отметила Кузьмичева.

По ее словам, подавляющее большинство учеников, которые будут учиться онлайн, проживают в Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой области или выехали за пределы страны.

Кузьмичева также сообщила, что в настоящее время в Украине продолжается строительство 221 подземной школы. Из них 33 откроются уже с 1 сентября, а до конца 2025 года планируется завершить еще 156 объектов. Это позволит вернуть к очному обучению более 100 тысяч детей.

В частности, в Запорожской области до конца года должны заработать 24 подземные школы. В Харькове с сентября обучение будет проходить в семи подземных школах и на шести станциях метрополитена. В Херсонской области с сентября будут функционировать три подземные школы, расположенные в населенных пунктах, куда не дотягиваются реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерия. До конца года в регионе планируют открыть еще три таких школы.

