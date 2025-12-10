У листопаді найбільше подорожчали яйця, але подешевшали фрукти — Держстат

У Держстаті повідомили, як змінилися споживчі ціни у листопаді.

У листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем та зросли на 9,3% у річному вимірі (до листопада 2024р.). Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

Подешевшали:

Фрукти – на 3,0%

Цукор – на 2,3%

Одяг і взуття – на 2,3%

Фармацевтична продукція – на 2,0%

М’ясо та м’ясопродукти – на 0,7%

Подорожчали:

Яйця – на 12,6% (найбільше зростання серед товарів)

Овочі – на 4,6%

Сало – на 3,1%

Риба та рибні продукти – на 2,0%

Соняшникова олія – на 1,6%

Залізничний пасажирський транспорт – також на 1,6%

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття – на 2,9%, одяг – на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.

