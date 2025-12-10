  1. В Україні

У листопаді найбільше подорожчали яйця, але подешевшали фрукти — Держстат

13:36, 10 грудня 2025
У Держстаті повідомили, як змінилися споживчі ціни у листопаді.
У листопаді найбільше подорожчали яйця, але подешевшали фрукти — Держстат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем та зросли на 9,3% у річному вимірі (до листопада 2024р.). Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

Подешевшали:

Фрукти – на 3,0%

Цукор – на 2,3%

Одяг і взуття – на 2,3%

Фармацевтична продукція – на 2,0%

М’ясо та м’ясопродукти – на 0,7%

Подорожчали:

Яйця – на 12,6% (найбільше зростання серед товарів)

Овочі – на 4,6%

Сало – на 3,1%

Риба та рибні продукти – на 2,0%

Соняшникова олія – на 1,6%

Залізничний пасажирський транспорт – також на 1,6%

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема,  взуття – на 2,9%, одяг – на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

інфляція ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]