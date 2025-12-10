  1. В Украине

В ноябре больше всего подорожали яйца, но подешевели фрукты — Госстат

13:36, 10 декабря 2025
В Госстате сообщили, как изменились потребительские цены в ноябре.
В ноябре больше всего подорожали яйца, но подешевели фрукты — Госстат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 9,3% в годовом измерении (к ноябрю 2024 г.). Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

Подешевели:

Фрукты — на 3,0%

Сахар — на 2,3%

Одежда и обувь — на 2,3%

Фармацевтическая продукция — на 2,0%

Мясо и мясопродукты — на 0,7%

Подорожали:

Яйца — на 12,6% (наибольший рост среди товаров)

Овощи — на 4,6%

Сало — на 3,1%

Рыба и рыбные продукты — на 2,0%

Подсолнечное масло — на 1,6%

Железнодорожный пассажирский транспорт — также на 1,6%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% главным образом из-за подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и смазочных материалов на 0,5%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

инфляция цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]