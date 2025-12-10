В ноябре больше всего подорожали яйца, но подешевели фрукты — Госстат

В Госстате сообщили, как изменились потребительские цены в ноябре.

В ноябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 9,3% в годовом измерении (к ноябрю 2024 г.). Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

Подешевели:

Фрукты — на 3,0%

Сахар — на 2,3%

Одежда и обувь — на 2,3%

Фармацевтическая продукция — на 2,0%

Мясо и мясопродукты — на 0,7%

Подорожали:

Яйца — на 12,6% (наибольший рост среди товаров)

Овощи — на 4,6%

Сало — на 3,1%

Рыба и рыбные продукты — на 2,0%

Подсолнечное масло — на 1,6%

Железнодорожный пассажирский транспорт — также на 1,6%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в частности, обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% главным образом из-за подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и смазочных материалов на 0,5%.

