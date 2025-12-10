Міноборони вперше закуповує бронековдри: що відомо про новий захист для військових

Уперше держава замовляє тисячі універсальних польових тентів-бронековдр, які мають посилити захист військових на передовій.

Міноборони розпочало першу закупівлю універсальних польових тентів, так званих бронековдр, які мають допомогти краще захищати наших воїнів на передовій. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Так, Державний оператор тилу розпочав перше державне закуплення універсальних польових тентів, призначених для підвищення рівня безпеки особового складу в зоні бойових дій.

Бронековдра забезпечує захист від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат та інших вибухонебезпечних елементів. Її можна застосовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, у випадках відсутності бронювання транспорту, а також під час евакуації поранених.

Кожен комплект містить м’який балістичний пакет, чохол, індивідуальну сумку, набір для дрібного ремонту та маркування з QR-кодом для швидкого доступу до інструкції. Вироби постачатимуть у камуфляжі ММ-14; вони зберігатимуть захисні властивості у широкому діапазоні температур.

Перший етап закупівлі передбачає постачання 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн.

«Продовжимо забезпечувати наших захисників усім необхідним для збереження життя та успішного виконання бойових завдань», — наголосив Шмигаль.

