Минобороны впервые закупает бронеодеяла: что известно о новой защите для военнослужащих

Впервые государство заказывает тысячи универсальных полевых тентов-бронеодеял, которые должны усилить защиту украинских военных на передовой.

Минобороны начало первую закупку универсальных полевых тентов, так называемых бронеодеял, которые должны помочь лучше защищать наших воинов на передовой. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Так, Государственный оператор тыла начал первую государственную закупку универсальных полевых тентов, предназначенных для повышения уровня безопасности личного состава в зоне боевых действий.

Бронеодеяло обеспечивает защиту от осколков артиллерийских снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных элементов. Ее можно применять во время перемещения по открытой местности, для укрытия блиндажей и позиций, в случаях отсутствия бронирования транспорта, а также при эвакуации раненых.

Каждый комплект содержит мягкий баллистический пакет, чехол, индивидуальную сумку, набор для мелкого ремонта и маркировку с QR-кодом для быстрого доступа к инструкции. Изделия будут поставляться в камуфляже ММ-14; они будут сохранять защитные свойства в широком диапазоне температур.

Первый этап закупки предусматривает поставку 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн.

«Продолжим обеспечивать наших защитников всем необходимым для сохранения жизни и успешного выполнения боевых задач», — подчеркнул Шмыгаль.

