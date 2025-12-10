Кабмін затвердив порядок надання онлайн-послуг у сфері психічного здоров’я

Затверджений порядок визначає, як саме можуть надаватися послуги: від консультацій до оцінки стану та супроводу

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання онлайн-послуг у сфері психічного здоров’я. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він нагадав, що на початку року Верховна Рада ухвалила закон про систему психічного здоров’я, який впроваджує європейські норми та стандарти в цій галузі. На виконання закону Уряд прийняв рішення, яке дозволить отримувати фахову підтримку українцям незалежно від їхнього місця проживання не лише під час особистого візиту, а й через відеозв’язок.

Михайло Радуцький зазначив, що затверджений порядок визначає, як саме можуть надаватися послуги: від консультацій до оцінки стану та супроводу. Він також регламентує, хто може надавати таку допомогу, якими мають бути вимоги до фахівців, технічних рішень та захисту персональних даних.

«Підтримка може надаватися в режимі реального часу або коли консультація надається з певним часовим інтервалом. Консультації можуть надавати установи та фахівці, які працюють у сфері психологічної, психотерапевтичної, психосоціальної чи реабілітаційної допомоги. До них належать психологи, психотерапевти, фахівці з психосоціальної підтримки. У дистанційному форматі можуть надаватися різні види допомоги — від психосоціальної підтримки та психологічних консультацій до психотерапії та психологічної реабілітації», - заявив він.

Визначено випадки, коли фахівець має порадити звернутися по очну допомогу або перенаправляє до іншого спеціаліста. Якщо людині потрібна невідкладна допомога, фахівець діє так, щоб якомога швидше забезпечити її безпеку та зорієнтувати, куди саме слід звернутися.

За його словами, онлайн-формат збільшить доступність послуг, адже консультації зможуть отримати люди, які живуть у віддалених населених пунктах, мають труднощі з пересуванням або перебувають в умовах, коли очний прийом недоступний.

Крім того, затверджений порядок, зазначив Михайло Радуцький, дозволить зменшити бар’єри в отриманні психологічної допомоги та зробить її більш сучасною й гнучкою.

