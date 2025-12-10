Кабмин утвердил порядок предоставления онлайн-услуг в сфере психического здоровья

Утвержденный порядок определяет, каким именно образом могут предоставляться услуги: от консультаций до оценки состояния и сопровождения.

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления онлайн-услуг в сфере психического здоровья. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что в начале года Верховная Рада приняла закон о системе психического здоровья, который внедряет европейские нормы и стандарты в этой сфере. Во исполнение закона Правительство приняло решение, которое позволит украинцам получать профессиональную поддержку независимо от места проживания не только при личном визите, но и через видеосвязь.

Михаил Радуцкий отметил, что утвержденный порядок определяет, каким образом могут предоставляться услуги: от консультаций до оценки состояния и сопровождения. Он также регламентирует, кто может предоставлять такую помощь, какими должны быть требования к специалистам, техническим решениям и защите персональных данных.

«Поддержка может предоставляться в режиме реального времени или когда консультация оказывается с определенным временным интервалом. Консультации могут предоставлять учреждения и специалисты, работающие в сфере психологической, психотерапевтической, психосоциальной или реабилитационной помощи. К ним относятся психологи, психотерапевты, специалисты по психосоциальной поддержке. В дистанционном формате могут предоставляться различные виды помощи — от психосоциальной поддержки и психологических консультаций до психотерапии и психологической реабилитации», — заявил он.

Определены случаи, когда специалист должен посоветовать обратиться за очной помощью или перенаправляет к другому специалисту. Если человеку нужна неотложная помощь, специалист действует так, чтобы как можно быстрее обеспечить ее безопасность и сориентировать, куда именно следует обратиться.

По его словам, онлайн-формат повысит доступность услуг, поскольку консультации смогут получить люди, которые живут в отдаленных населенных пунктах, имеют трудности с передвижением или находятся в условиях, когда очный прием недоступен.

Кроме того, утвержденный порядок, отметил Михаил Радуцкий, позволит снизить барьеры в получении психологической помощи и сделает ее более современной и гибкой.

