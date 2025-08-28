Зеленський доручив МЗС з’ясувати всі обставини рішення Угорщини про заборону в’їзду командиру ЗСУ

Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей, — Зеленський.

Як відомо, Угорщина запровадила заборону на в’їзд для командира української військової частини, яка, за даними Будапешта, здійснила атаки на нафтопровід «Дружба». Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо цього рішення Угорщини і реагувати відповідно.

Мова йде про командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - заявив Президент.

Володимир Зеленський додав, що зараз, коли українці ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських атак, "ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває".

Зеленський додав, що угорські посадовці "намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей".

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини", - зауважив Зеленський.

Він додав, що щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України.

За словами Президента, якщо Угорщина дійсно заборонила в'їзд до країни та у всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це "може викликати тільки обурення".

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - сказав Зеленський.

