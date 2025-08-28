Практика судов
Зеленский поручил МИД выяснить все обстоятельства решения Венгрии о запрете въезда командиру ВСУ

16:13, 28 августа 2025
Венгерские должностные лица дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей — Зеленский.
Зеленский поручил МИД выяснить все обстоятельства решения Венгрии о запрете въезда командиру ВСУ
Как известно, Венгрия ввела запрет на въезд для командира украинской воинской части, которая, по данным Будапешта, совершила атаки на нефтепровод "Дружба". Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выяснить все факты этого решения Венгрии и реагировать соответственно.

Речь идет о командующем Сил беспилотных систем Роберте Бровди, известном по позывному "Мадяр".

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - заявил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас, когда украинцы ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских атак, "мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну".

Зеленский добавил, что венгерские чиновники "пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей".

"Мы в Украине восприняли положительно все предложения мира по прекращению огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их, - это Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве и России. ребенка", - заметил Зеленский.

Он добавил, что каждый день из Венгрии раздаются новые обвинения в адрес Украины.

По словам Президента, если Венгрия действительно запретила въезд в страну и во всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение.

"Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - сказал Зеленский.

