Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ через атаки на нафтопровід «Дружба»

12:17, 28 серпня 2025
Будапешт заборонив в’їзд українському командиру на найближчі роки.
Угорщина запровадила заборону на в’їзд для командира української військової частини, яка, за даними Будапешта, здійснила атаки на нафтопровід «Дружба». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За словами Сійярто, Україна останнім часом неодноразово атакувала нафтопровід «Дружба», який відіграє ключову роль у забезпеченні Угорщини сирою нафтою. «Без нафтопроводу «Дружба» неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою. Україна добре це усвідомлює. Україна усвідомлює, що нафтопровід «Дружба» має важливе значення для енергетичної безпеки Угорщини», – наголосив міністр.

Він стверджує, що ці атаки завдають збитків не Росії, а Угорщині та Словаччині. Сійярто зазначив, що остання атака була настільки серйозною, що Угорщині довелося залучити стратегічні резерви нафти.

Міністр назвав такі дії «атакою на суверенітет» Угорщини, додавши, що вони не залишаться без наслідків. У зв’язку з цим Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони командиру української військової частини, відповідальної за нещодавні атаки на нафтопровід. Обмеження діятиме протягом кількох найближчих років, уточнив Сійярто.

