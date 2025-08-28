Венгрия запретила въезд командиру ВСУ из-за атак на нефтепровод «Дружба»

Будапешт запретил въезд украинскому командиру на ближайшие годы.

Венгрия ввела запрет на въезд для командира украинской воинской части, которая, по данным Будапешта, осуществила атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Украина в последнее время неоднократно атаковала нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль в обеспечении Венгрии сырой нефтью. «Без нефтепровода «Дружба» невозможно обеспечить Венгрию сырой нефтью. Украина хорошо это осознает. Украина осознает, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул министр.

Он утверждает, что эти атаки наносят ущерб не России, а Венгрии и Словакии. Сийярто отметил, что последняя атака была настолько серьезной, что Венгрии пришлось задействовать стратегические резервы нефти.

Министр назвал такие действия «атакой на суверенитет» Венгрии, добавив, что они не останутся без последствий. В связи с этим Будапешт принял решение запретить въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командиру украинской воинской части, ответственной за недавние атаки на нефтепровод. Ограничение будет действовать в течение нескольких ближайших лет, уточнил Сийярто.

