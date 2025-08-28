Практика судів
Війна в Україні не завершиться цього року, — міністр закордонних справ Італії Таяні

18:45, 28 серпня 2025
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що завершення війни в Україні найближчим часом малоймовірне
Фото: ANSA
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сумніви щодо можливості завершення повномасштабної війни Росії проти України до кінця поточного року. Про це він сказав після засідання італійського уряду, пишуть італійські ЗМІ. 

Коментуючи останній масований обстріл території України з боку РФ, Таяні наголосив, що удари по мирному населенню є неприйнятними. Він також нагадав, що Італія виступила з ініціативою щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Але спочатку потрібно закінчити війну, а часові рамки не такі короткі, як хтось думав. Війна не закінчиться завтра, і я не думаю, що вона закінчиться до кінця року", – заявив міністр.

Крім того, Таяні повідомив, що Італія підтримує можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на атаки, що призводять до загибелі українських мирних жителів.

"Ми оцінимо, чи буде можливість накласти додаткові санкції на Росію, і я вважаю, що слід накласти фінансові санкції. Ми не проти нових санкцій, але вони ухвалюються на рівні ЄС", – додав він.

Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ.

