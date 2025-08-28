Практика судов
  1. В Украине

Война в Украине не завершится в этом году, — министр иностранных дел Италии Таяни

18:45, 28 августа 2025
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что завершение войны в Украине в ближайшее время маловероятно.
Война в Украине не завершится в этом году, — министр иностранных дел Италии Таяни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил сомнения в возможности завершения полномасштабной войны России против Украины до конца текущего года. Об этом он сказал после заседания итальянского правительства, пишут итальянские СМИ.

Комментируя последний массированный обстрел территории Украины со стороны РФ, Таяни подчеркнул, что удары по мирному населению неприемлемы. Он также напомнил, что Италия выступила с инициативой предоставления Украине гарантий безопасности.

"Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки не так коротки, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года", – заявил министр.

Кроме того, Таяни сообщил, что Италия поддерживает возможность введения новых санкций против России в ответ на атаки, приводящие к гибели украинских мирных жителей.

"Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует наложить финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС", – добавил он.

Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российскую атаку и пообещала в ближайшее время представить 19-й пакет санкций против РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина Италия война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області