Война в Украине не завершится в этом году, — министр иностранных дел Италии Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что завершение войны в Украине в ближайшее время маловероятно.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил сомнения в возможности завершения полномасштабной войны России против Украины до конца текущего года. Об этом он сказал после заседания итальянского правительства, пишут итальянские СМИ.

Комментируя последний массированный обстрел территории Украины со стороны РФ, Таяни подчеркнул, что удары по мирному населению неприемлемы. Он также напомнил, что Италия выступила с инициативой предоставления Украине гарантий безопасности.

"Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки не так коротки, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года", – заявил министр.

Кроме того, Таяни сообщил, что Италия поддерживает возможность введения новых санкций против России в ответ на атаки, приводящие к гибели украинских мирных жителей.

"Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует наложить финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС", – добавил он.

Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российскую атаку и пообещала в ближайшее время представить 19-й пакет санкций против РФ.

