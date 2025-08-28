В ближайшее время мы представим 19-й пакет жестких санкций — Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированный обстрел Киева

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала вскоре представить 19-й санкционный пакет и продвигать работу над замороженными активами РФ.

Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российскую атаку и пообещала в ближайшее время представить 19-й пакет санкций против РФ.

Также она заявила, что возмущена обстрелом Киева, который назвала «самым смертоносным с июля».

По ее словам, две российские ракеты подряд, с интервалом 20 секунд, попали в 50 метрах от делегации ЕС. Никто из сотрудников не пострадал.

Президент Еврокомиссии выразила обеспокоенность тем, что Путин уже нацелился и на Европейский Союз.

"Это было также нападение на нашу делегацию. Я только что говорила с нашим заместителем посла и с облегчением отмечаю, что никто из нашего персонала не пострадал. Вчерашняя ночная атака произошла в непосредственной близости от дипломатической миссии, представительства нашего союза", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Россия должна немедленно "прекратить свои неизбирательные атаки против гражданской инфраструктуры и присоединиться к переговорам по справедливому и продолжительному миру".

Также фон дер Ляйен рассказала, что ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам. Она подчеркнула, что союз также "продвигает работу над российскими замороженными активами, чтобы внести вклад в оборону и восстановление Украины".

