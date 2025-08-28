Практика судів
Найближчим часом ми представимо 19-й пакет жорстких санкцій, — Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масований обстріл Києва

14:23, 28 серпня 2025
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла незабаром представити 19-й санкційний пакет і просувати роботу над замороженими активами РФ.
Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Також вона заявила, що обурена обстрілом Києва, який назвала «найсмертоноснішим з липня».

За її словами, дві російські ракети поспіль, з інтервалом 20 секунд, влучили на відстані 50 метрів від делегації ЄС. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Президентка Єврокомісії висловила занепокоєння тим, що Путін вже націлився й на Європейський Союз.

"Це був також напад на нашу делегацію. Я щойно говорила з нашим заступником посла і з полегшенням відзначаю, що ніхто з нашого персоналу не постраждав. Вчорашня нічна атака сталася у безпосередній близькості від дипломатичної місії, представництва нашого союзу", – наголосила фон дер Ляєн  у екстреному зверненні.

Вона наголосила, що Росія повинна негайно "припинити свої невибіркові атаки проти цивільної інфраструктури та приєднатися до переговорів щодо справедливого і тривалого миру".

Також фон дер Ляєн розповіла, що ЄС готує 19-й пакет санкцій і нові заходи щодо заморожених російських активів.  Вона наголосила, що союз також "просуває роботу над російськими замороженими активами, щоб зробити внесок в оборону і відновлення України".

