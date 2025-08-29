Українцям роз’яснили, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час воєнного стану

Якщо на підприємстві немає звичних умов праці — наприклад, коли виробництво, цех або окремі робочі місця тимчасово не працюють, то атестацію робочих місць не проводять.

У період воєнного стану багато підприємств стикаються з невизначеністю щодо виконання нормативних вимог, зокрема в сфері охорони праці. Одне з частих запитань — чи обов’язково проводити атестацію робочих місць за умовами праці під час дії особливого правового режиму? У Держпраці надали роз’яснення.

Так, атестація може проводитись (і є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами).

Разом з тим, відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

За відсутності типових виробничих умов, зокрема, коли виробничий процес на окремих виробництвах, цехах, робочих місцях працівників зупинений, атестація не проводиться.

Підприємством має бути проведена атестація робочих місць на тих робочих місцях, де триває виробничий процес за типових виробничих умов.

Атестація має бути також проведеною на робочих місцях, на яких відновлено виробничий процес у типових виробничих умовах.

