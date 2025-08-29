Украинцам разъяснили, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения

Если на предприятии нет привычных условий труда, например, когда производство, цех или отдельные рабочие места временно не работают, то аттестацию рабочих мест не проводят.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период военного положения многие предприятия сталкиваются с неопределенностью выполнения нормативных требований, в частности в сфере охраны труда. Один из частых вопросов — обязательно ли проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда во время действия особого правового режима? В Гоструда дали разъяснение.

Так, аттестация может проводиться (и обязательна для рабочих мест с имеющимися вредными производственными факторами).

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальные исследования физических, химических, биологических, определения психофизиологических факторов проводятся в процессе работы в характерных (типичных) производственных условиях, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.

В отсутствие типичных производственных условий, в частности, когда производственный процесс на отдельных производствах, цехах, рабочих местах работников остановлен, аттестация не проводится.

Предприятием должна быть проведена аттестация рабочих мест в тех рабочих местах, где продолжается производственный процесс при типовых производственных условиях.

Аттестация должна быть также проведена на рабочих местах, на которых возобновлен производственный процесс в типовых производственных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.