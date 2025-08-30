В Україні святкують День авіації — привітання у прозі, віршах, листівках

Україна 30 серпня відзначає День авіації.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

В Україні 30 серпня відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту.

День авіації відзначають щороку, останньої суботи серпня, згідно з указом президента України. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.

Для українців День авіації набув особливого значення під час повномасштабні агресії Росії. Наші військові пілоти мужньо боронять повітряний простір країни та знищують ворога.

Привітання з Днем авіації України у прозі

Вітаю з Днем авіації!

Нехай ваші польоти будуть легкими, як пір'їнка на вітрі та стрімкими, як політ орла. Бажаю, щоб кожен злет дарував відчуття свободи, а кожна посадка – радість повернення додому. Нехай небо завжди буде привітним до вас!

***

Сердечні вітання з Днем авіації!

Нехай кожен зліт буде стрімким: як в повітрі, так і в кар'єрі, а кожна посадка – м'якою та безпечною. Бажаю, щоб ваш професійний шлях був усипаний зірками визнання та досягнень.І найголовніше – нехай ваш життєвий бортовий журнал заповнюється лише позитивними подіями!

Високого польоту вам у небі та в житті!

***

Вітаю з Днем авіації!

У цей день хочеться побажати ясного, безхмарного, а головне – мирного неба. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими до нових горизонтів, а душі – сповненими радості від кожного прожитого дня. Миру вашому дому та наснаги у професійних та життєвих злетах.

***

З Днем авіації!

Дякуємо за ваш професіоналізм та наполегливу працю. Завдяки вам авіаційна галузь України вистояла і розвивається попри усі бурі, що спіткали нашу державу. Нехай ваш професійний запал не згасає і нові висоти підкоряються вас в усіх сферах вашого життя.

***

Вітаємо з Днем авіації усіх, хто підкорює повітряні простори нашої держави!

Саме завдяки вашому професіоналізму літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Тож нехай небо завжди буде мирним і лагідним до вас, а ваші сім’ї будуть здоровими та щасливими.

Мирного неба і м’яких посадок!

***

Привітання з Днем авіації у віршах

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

І не здолає туга!

***

В небо синє вас відносить мрія,

Ваша сила – то відвага й честь.

Хай вітер вам пісні свободи віє,

Хай всякі біди відступають геть.

***

Ви – небесні вартові,

З вами ми спокійні.

Вам уклін всім до землі,

Сини неба вільні!

Хай летить удача стрімко

Хай злітає нова «Мрія»,

Як би не ставало в житі гірко,

Крила вам розправить надія!

***

З Днем авіації вітаю,

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай зірки вам світять ясно,

Нехай удача завжди буде з вами

Нехай Господь благословляє рясно,

А ангели укриють вас крилами!

***

Привітання з Днем авіації у листівках

